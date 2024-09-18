Белянина (Соткова) Матрона Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина (Соткова) Матрона Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1906

Муж: Белянин Иван Никитин

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.08.1910

Дочь: (Белянина) Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Белянин Иван Никитин

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.06.1915

Сын: Белянин Федор Иванов

Отец ребёнка: Белянин Иван Никитин

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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