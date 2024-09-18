Белянина (Соткова) Матрона Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1906
Муж: Белянин Иван Никитин
Рождение ребёнка
28.08.1910
Дочь: (Белянина) Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Белянин Иван Никитин
Рождение ребёнка
04.06.1915
Сын: Белянин Федор Иванов
Отец ребёнка: Белянин Иван Никитин
Смерть
Неизвестно