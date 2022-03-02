Арутюнян Мамикон Вараздатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнян Мамикон Вараздатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1949

Дата смерти

02.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1949

Отец: Арутюнян Вараздат Оганесович

Мать: Арутюнян-Токмаджян Селемья Саркисовна

Рождение ребёнка
03.06.1973

Сын: Арутюнян Вараздат Мамиконович

Мать ребёнка: Арутюнян-Асатурян Лида Хачиковна

Рождение ребёнка
15.12.1975

Дочь: Панькина-Арутюнян Марина Мамиконовна

Мать ребёнка: Арутюнян-Асатурян Лида Хачиковна

Смерть
02.03.2022
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