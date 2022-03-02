Арутюнян Мамикон Вараздатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1949
Дата смерти02.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1949
Рождение ребёнка
03.06.1973
Сын: Арутюнян Вараздат Мамиконович
Мать ребёнка: Арутюнян-Асатурян Лида Хачиковна
Рождение ребёнка
15.12.1975
Дочь: Панькина-Арутюнян Марина Мамиконовна
Мать ребёнка: Арутюнян-Асатурян Лида Хачиковна
Смерть
02.03.2022