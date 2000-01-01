Щербакова Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Сын: Щербаков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно