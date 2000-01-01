Щербакова Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Валентина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Щербаков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
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