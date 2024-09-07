Зимин Иван Николаевич
Место рожденияд. Удычинская
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Зимин Никола
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Парасковья
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Зимина Парасковья
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Зимина Парасковья
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Зимина Парасковья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Зимина) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Зимина Парасковья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Зимин Иван Иванович
Мать ребёнка: Зимина Парасковья
Рождение ребёнка
25.02.1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зимина Парасковья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Зимина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зимина Парасковья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Зимина) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Зимина Парасковья
Смерть
Неизвестно