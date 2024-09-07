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Зимин Иван Николаевич

Место рождения

д. Удычинская

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Зимин Никола

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Парасковья

Рождение ребёнка
1797

Сын: Зимин Степан Иванович

Мать ребёнка: Зимина Парасковья

Рождение ребёнка
1798

Сын: Зимин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Зимина Парасковья

Рождение ребёнка
1799

Сын: Зимин Герасим Иванович

Мать ребёнка: Зимина Парасковья

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Зимина) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Зимина Парасковья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Зимин Иван Иванович

Мать ребёнка: Зимина Парасковья

Рождение ребёнка
25.02.1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зимина Парасковья

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Зимина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зимина Парасковья

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Зимина) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Зимина Парасковья

Смерть
Неизвестно

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