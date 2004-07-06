Столярова (Горюнова) Соломанида (Соломея) Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1927
Дата смерти06.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1927
Отец: Горюнов Василий Иванович
Мать: Горюнова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
28.10.1959
Дочь: Разоренова Оксана Михайловна
Отец ребёнка: Столяров Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.08.1962
Сын: Столяров Андрей Мих
Отец ребёнка: Столяров Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.2004