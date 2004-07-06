Столярова (Горюнова) Соломанида (Соломея) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Горюнова) Соломанида (Соломея) Васильевна

Место рождения

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

14.08.1927

Дата смерти

06.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1927

Отец: Горюнов Василий Иванович

Мать: Горюнова Мария Тихоновна

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1959

Дочь: Разоренова Оксана Михайловна

Отец ребёнка: Столяров Михаил Тимофеевич

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.1962

Сын: Столяров Андрей Мих

Отец ребёнка: Столяров Михаил Тимофеевич

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Михаил Тимофеевич

Смерть
06.07.2004
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
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