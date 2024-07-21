Козлов Сергей Яковлевич
Место рожденияУсеиново
Дата рождения1912
Дата смерти1950
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Козлов Яков Лукьянович
Мать: Козлова Мария Николаевна
Усеиново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
05.03.1938
Сын: Козлов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
19.04.1943
Дочь: Шпенева Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
01.09.1946
Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна
Усеиново
Рождение ребёнка
05.01.1949
Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна
Смерть
1950