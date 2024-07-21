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Козлов Сергей Яковлевич

Место рождения

Усеиново

Дата рождения

1912

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Козлов Яков Лукьянович

Мать: Козлова Мария Николаевна

Усеиново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
05.03.1938

Сын: Козлов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна

Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1943

Дочь: Шпенева Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна

Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Козлов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна

Усеиново
Рождение ребёнка
05.01.1949

Сын: Козлов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна

Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1950
Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

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