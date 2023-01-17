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Воронов Филипп Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Воронов Кузьма Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Воронова Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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