Воронов Филипп Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Воронов Кузьма Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Воронова Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно