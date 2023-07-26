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Аверьянов Валерий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1937

Дата смерти

10.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1937

Отец: Аверьянов Игнатий Павлович

Мать: Аверьянова (Кукушкина) Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверьянова Галина

Рождение ребёнка
17.10.1966

Сын: Аверьянов Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Аверьянова Галина

Рождение ребёнка
03.10.1975

Дочь: Андреева (Аверьянова) Мария Валерьевна

Мать ребёнка: Аверьянова (Морозова) Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.02.1978

Дочь: Мишанова (Аверьянова) Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Аверьянова (Морозова) Галина Дмитриевна

Смерть
10.12.1990

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