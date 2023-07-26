Аверьянов Валерий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1937
Дата смерти10.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аверьянова Галина
Рождение ребёнка
17.10.1966
Сын: Аверьянов Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Аверьянова Галина
Рождение ребёнка
03.10.1975
Дочь: Андреева (Аверьянова) Мария Валерьевна
Мать ребёнка: Аверьянова (Морозова) Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.02.1978
Дочь: Мишанова (Аверьянова) Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Аверьянова (Морозова) Галина Дмитриевна
Смерть
10.12.1990