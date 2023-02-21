Хрусталёва Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: Канаева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Хрусталёв Василий Андреевич
Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1925
Дочь: Аничкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Хрусталёв Василий Андреевич
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно