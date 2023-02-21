Хрусталёва Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрусталёва Евдокия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1911

Дочь: Канаева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Хрусталёв Василий Андреевич

Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1925

Дочь: Аничкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Хрусталёв Василий Андреевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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