Божедомов Игорь Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1995
Отец: Божедомов Евгений Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.2018
Дочь: Божедомова Вероника Игоревна
Мать ребёнка: Божедомова Машковцева Ксения
Рождение ребёнка
25.06.2021
Мать ребёнка: Божедомова Машковцева Ксения