Мельникова Дарья Ивановна 11.03.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова Дарья Ивановна

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.03.1911 ст.

Дата смерти

23.03.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Место
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Рождение
11.03.1911 ст.

Отец: Мельников Иван Федорович

Мать: Мельникова (Ильина) Серафима Прокопьевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
11.03.1911 Дария Иоанн Федорович Мельников и Серафима Прокопиева 13.03 Михаил Прокопиев Леонтьев и Иоанна Фомина Ерукова (Мартьянова?) жена Мария Прокопиева (Серпафима-племянница Марии,Иван Федорович... Показать все
Смерть
23.03.1911 ст.
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
умерла 20.03.1911 младенческая

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