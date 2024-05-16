Мельникова Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.03.1911 ст.
Дата смерти23.03.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1911 ст.
11.03.1911 Дария Иоанн Федорович Мельников и Серафима Прокопиева 13.03 Михаил Прокопиев Леонтьев и Иоанна Фомина Ерукова (Мартьянова?) жена Мария Прокопиева (Серпафима-племянница Марии,Иван Федорович... Показать все
Смерть
23.03.1911 ст.
умерла 20.03.1911 младенческая