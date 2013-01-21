Попова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Анна

Попова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Попов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов -

Отец ребёнка: Попов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Анатолий Тимофеевич

Отец ребёнка: Попов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Попов Тимофей

Смерть
21.01.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.