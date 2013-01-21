Попова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов -
Отец ребёнка: Попов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: Попов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Попов Тимофей
Смерть
21.01.2013