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Коннов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коннов Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермишова (Коннова) Наталья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1884 по 1885 ст.

Сын: Коннов Михаил Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1903 ст.

Сын: Коннов Павел Семенович

Мать ребёнка: Коннова Василиса Никитична

Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
Мокров Андрей Филиппович восприемник

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