Коннов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермишова (Коннова) Наталья Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1884 по 1885 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1903 ст.
Мать ребёнка: Коннова Василиса Никитична
Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
Мокров Андрей Филиппович восприемник