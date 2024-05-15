Ромашкова (Васильченко) Ирина Евтихиевна(Евтеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шубино, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
24.10.1882
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1884
Сын: Ромашков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно