Ромашкова (Васильченко) Ирина Евтихиевна(Евтеевна) Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ромашкова (Васильченко) Ирина Евтихиевна(Евтеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шубино, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
24.10.1882

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1884

Сын: Ромашков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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