Бороздин Олег Александрович
Место рождения
Дата рождения07.10.1929
Дата смерти24.04.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1948 по 1955
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1955 по 2016
Смерть
24.04.2016