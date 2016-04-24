Бороздин Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздин Олег Александрович

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Место рождения

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.10.1929

Дата смерти

24.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1948 по 1955
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1955 по 2016
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
24.04.2016
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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