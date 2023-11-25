Сиркели (Ковалова) Вера Степановна
Место рождениясело Кирсово, Комратский район, Молдова
Дата рождения11.07.1960
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1980
Отец ребёнка: Сиркели Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
29.03.1982
Отец ребёнка: Сиркели Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
03.12.1987
Отец ребёнка: Сиркели Иван Георгиевич