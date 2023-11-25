Сиркели (Ковалова) Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиркели (Ковалова) Вера Степановна

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Место рождения

село Кирсово, Комратский район, Молдова

Дата рождения

11.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1960

Отец: Ковалов Степан Эммануилович

Мать: Ковалова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиркели Иван Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиркели Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
02.09.1980

Сын: Сиркели Юрий Иванович

Отец ребёнка: Сиркели Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
29.03.1982

Сын: Сиркели Степан Иванович

Отец ребёнка: Сиркели Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
03.12.1987

Сын: Сиркели Валерий Иванович

Отец ребёнка: Сиркели Иван Георгиевич

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