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Черноземов Антоний Евгениевич

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Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

05.03.1904

Дата смерти

08.01.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1904

Отец: Черноземов Евгений Иванович

Мать: Черноземова Илари Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
08.01.1905
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Причина смерти: от слабости
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