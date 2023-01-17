(Буйновская) Теодора Болеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Буйновская) Теодора Болеславовна

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Место рождения

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.03.1896

Дата смерти

21.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1896

Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич

Мать: Констанция

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
27.08.1914

Муж: Пивных Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
10.01.1915

Сын: Пивных Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Пивных Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Пивных Леонид Никифорович

Отец ребёнка: Пивных Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
25.04.1925

Дочь: Алевтина

Отец ребёнка: Пивных Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
12.04.1927

Дочь: Лубенец Тамара Никифоровна

Отец ребёнка: Пивных Никифор Михайлович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.04.1966
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