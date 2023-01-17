(Буйновская) Теодора Болеславовна
Место рождения
Дата рождения17.03.1896
Дата смерти21.04.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1896
Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич
Мать: Констанция
Бракосочетание
27.08.1914
Рождение ребёнка
10.01.1915
Сын: Пивных Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Пивных Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Пивных Леонид Никифорович
Отец ребёнка: Пивных Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1925
Дочь: Алевтина
Отец ребёнка: Пивных Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
12.04.1927
Дочь: Лубенец Тамара Никифоровна
Отец ребёнка: Пивных Никифор Михайлович
Смерть
21.04.1966