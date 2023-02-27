Фисенко Аврам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко Аврам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Фисенко Василей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фисенко Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Фисенко Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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