Фисенко Аврам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Фисенко Василей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фисенко Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фисенко Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно