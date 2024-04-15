Кружков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Сын: Кружков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Кружкова (Муханова) Надежда
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кружкова (Муханова) Надежда
Смерть
2006