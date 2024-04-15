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Кружков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Кужков Михаил Васильевич

Мать: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кружкова (Муханова) Надежда

Рождение ребёнка
1961

Сын: Кружков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кружкова (Муханова) Надежда

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кружкова (Муханова) Надежда

Смерть
2006

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