Быков Савелий Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.
Мать ребёнка: Быкова Пелагея Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900 ст.
Крестьянин села Ивановка 2-я Балашовского уезда Саратовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно