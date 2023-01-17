Лавонен Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1795 и 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1853
Мать ребёнка: Лавонен София Томасовна
Рождение ребёнка
02.08.1855
Дочь: Хютти Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Лавонен София Томасовна
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.02.1866
Дочь: Куйванен Анна Петровна
Мать ребёнка: Лавонен София Томасовна
Смерть
Неизвестно