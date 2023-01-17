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Лавонен Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1795 и 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1853

Сын: Лавонен Иван Петрович

Мать ребёнка: Лавонен София Томасовна

Рождение ребёнка
02.08.1855

Дочь: Хютти Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Лавонен София Томасовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.02.1866

Дочь: Куйванен Анна Петровна

Мать ребёнка: Лавонен София Томасовна

Смерть
Неизвестно
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