Ходаков Макар Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти25.11.1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ходаков Семен
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Феврония Макарова
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Ходаков Петр Макаров
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Ходаков Александр Макаров
Рождение ребёнка
01.10.1885
Дочь: Домника Макарова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1885
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1888
Дочь: Елизавета Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходаков Иван Макаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.11.1919
Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: сыпной тиф