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Ходаков Макар Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

25.11.1919

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ходаков Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Феврония Макарова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Ходаков Петр Макаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Ходаков Александр Макаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1885

Дочь: Домника Макарова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1885

Сын: Ходаков Михаил Макаров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.1888

Дочь: Елизавета Макарова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Иван Макаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Сергей Макаров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.11.1919
Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: сыпной тиф
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