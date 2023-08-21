Быков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Николай Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Иван Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Александр Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грязнова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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