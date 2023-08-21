Быков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Александр Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грязнова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно