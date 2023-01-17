Семенихина (Голубцова) Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 2006
Дочь: Семенихина Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: Семенихин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
Около 2015
Сын: Семенихин Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Семенихин Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно