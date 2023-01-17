Семенихина (Голубцова) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихина (Голубцова) Надежда Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Добавил:

FF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 2006

Дочь: Семенихина Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: Семенихин Сергей Викторович

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Около 2015

Сын: Семенихин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Семенихин Сергей Викторович

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенихин Сергей Викторович

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