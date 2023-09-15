Малова Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887 ст.
Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Малов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Малова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Малова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Малов Яков Андреевич
Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно