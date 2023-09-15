Малова Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Малов Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Малов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Малова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Малов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Малов Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Малова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Малов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Малов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Малов Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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