Осипова Степанида Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич
Рождение ребёнка
15.06.1835
Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Осипов Леонтий Иоанникович
Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Трофим Иоанникович
Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно