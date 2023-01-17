Осипова Степанида Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Степанида Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Осипов Сергей Анникович

Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Рождение ребёнка
15.06.1835

Сын: Осипов Иаков Анникович

Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Осипов Леонтий Иоанникович

Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Осипов Петр Анникович

Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Трофим Иоанникович

Отец ребёнка: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Смерть
Неизвестно
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