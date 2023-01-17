Поздняя (Половкова) Марианна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Половкова) Марианна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Муж: Поздний Моисей Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он первым браком. 24 года Она первым браком. 18 лет. По жениху Ерофей Петрович Воронченко и... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1914 ст.

Сын: Поздний Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Поздний Моисей Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Смерть
Неизвестно
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