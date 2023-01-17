Поздняя (Половкова) Марианна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он первым браком. 24 года Она первым браком. 18 лет. По жениху Ерофей Петрович Воронченко и... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1914 ст.
Отец ребёнка: Поздний Моисей Тимофеевич
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Смерть
Неизвестно