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Ермолин Илларион Николаевич

Место рождения

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: Евдокия Ивановна

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина Евфимия Сидоровна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ермолина Агафья Илларионовна

Мать ребёнка: Ермолина Евфимия Сидоровна

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ермолин Моисей Илларионов

Мать ребёнка: Ермолина Евфимия Сидоровна

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ермолина Евдокия Илларионовна

Мать ребёнка: Ермолина Евфимия Сидоровна

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ермолина Пелагея Илларионовна

Мать ребёнка: Ермолина Евфимия Сидоровна

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ермолина Гликерия Илларионовна

Мать ребёнка: Ермолина Евфимия Сидоровна

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1849 и 1859
Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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