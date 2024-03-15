Ермолин Илларион Николаевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ермолина Агафья Илларионовна
Мать ребёнка: Ермолина Евфимия Сидоровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ермолин Моисей Илларионов
Мать ребёнка: Ермолина Евфимия Сидоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ермолина Евдокия Илларионовна
Мать ребёнка: Ермолина Евфимия Сидоровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ермолина Пелагея Илларионовна
Мать ребёнка: Ермолина Евфимия Сидоровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ермолина Гликерия Илларионовна
Мать ребёнка: Ермолина Евфимия Сидоровна
Смерть
Между 1849 и 1859