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князь Вадбольский Лев Алексеевич
князь Вадбольский Лев Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.1841
Пол
Мужской
Отец
Князь Вадбольский Алексей Петрович
1782 г.р.
Мать
Княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1841
Отец:
Князь Вадбольский Алексей Петрович
Мать:
Княгиня Вадбольская Екатерина Васильевна
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