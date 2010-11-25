Зайцева (Тихонова) Маргарита Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Тихонова) Маргарита Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1939

Дата смерти

25.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1939

Отец: Тихонов Александр Васильевич

Мать: Тихонова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
07.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
14.01.1970

Сын: Зайцев Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Зайцев Леонид Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Леонид Григорьевич

Смерть
25.11.2010
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