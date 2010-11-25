Зайцева (Тихонова) Маргарита Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1939
Дата смерти25.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1939
Рождение ребёнка
07.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
14.01.1970
Сын: Зайцев Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Зайцев Леонид Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.2010