Иванов Леонид Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1948
Дата смерти17.04.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1948
Отец: Иванов иванов
Мать: иванова
Рождение ребёнка
14.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.04.1971