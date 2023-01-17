Иванов Леонид Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Леонид Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1948

Дата смерти

17.04.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1948

Отец: Иванов иванов

Мать: иванова

Рождение ребёнка
14.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.04.1971
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