Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Karklanov Adam
Karklanov Adam
Написать автору
Древо
Место рождения
Lietuva
Дата рождения
1850
Пол
Мужской
Отец
Тутынъ, Путнынъ, Кайровъ, Карклановъ Peteris
Мать
Karklanova Brigita
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Тутынъ, Путнынъ, Кайровъ, Карклановъ Peteris
Мать:
Karklanova Brigita
Lietuva
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия