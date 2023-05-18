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Karklanov Adam

Место рождения

Lietuva

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Тутынъ, Путнынъ, Кайровъ, Карклановъ Peteris

Мать: Karklanova Brigita

Lietuva
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