Костылева Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева Таисия Александровна

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Место рождения

Лахта, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния

Дата рождения

29.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2012

Отец: Костылев Александр Анатольевич

Мать: Гутман Татьяна Тимофеевна

Лахта, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
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