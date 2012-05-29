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Костылева Таисия Александровна
Костылева Таисия Александровна
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Место рождения
Лахта
, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Дата рождения
29.05.2012
Пол
Женский
Отец
Костылев Александр Анатольевич
1977 г.р.
Мать
Гутман (Носова) Татьяна Тимофеевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2012
Отец:
Костылев Александр Анатольевич
Мать:
Гутман Татьяна Тимофеевна
Лахта
, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
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