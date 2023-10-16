Саврасова, Шилова (Косачева) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1984
Дочь: Фурсова Анастасия Валентиновна
Отец ребёнка: Саврасов Валентин Григорьевич
Рождение ребёнка
17.05.1986
Дочь: Мария Валентиновна
Отец ребёнка: Саврасов Валентин Григорьевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно