Саврасова, Шилова (Косачева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саврасова, Шилова (Косачева) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1984

Дочь: Фурсова Анастасия Валентиновна

Отец ребёнка: Саврасов Валентин Григорьевич

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.05.1986

Дочь: Мария Валентиновна

Отец ребёнка: Саврасов Валентин Григорьевич

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Развод
Неизвестно

Муж: Саврасов Валентин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саврасов Валентин Григорьевич

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