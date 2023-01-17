Дергачёв Тимофей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергачёв Тимофей Фёдорович

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Место рождения

Тамбовская область

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Дергачёв Фёдор

Мать: не указана

Тамбовская область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Дергачёва Анна Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Дергачёв Прохор Трофмович

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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