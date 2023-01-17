Дергачёв Тимофей Фёдорович
Место рожденияТамбовская область
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: Дергачёв Фёдор
Мать: не указана
Тамбовская область
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Дергачёва Анна Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Дергачёв Прохор Трофмович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно