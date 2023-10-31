Торопченова (Ожогина) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1863 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1864
Дочь: Торопченова Праскева Александрова
Отец ребёнка: Торопченов Александр Павлов
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.04.1868 ст.
Сын: Торопченов Иоанн Александров
Отец ребёнка: Торопченов Александр Павлов
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
09.06.1869 ст.
Дочь: Торопченова Ольга Александрова
Отец ребёнка: Торопченов Александр Павлов
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно