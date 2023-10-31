Торопченова (Ожогина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропченова (Ожогина) Анна Иванова

Торопченова (Ожогина) Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1863 ст.

Муж: Торопченов Александр Павлов

Рождение ребёнка
27.10.1864

Дочь: Торопченова Праскева Александрова

Отец ребёнка: Торопченов Александр Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.04.1868 ст.

Сын: Торопченов Иоанн Александров

Отец ребёнка: Торопченов Александр Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
09.06.1869 ст.

Дочь: Торопченова Ольга Александрова

Отец ребёнка: Торопченов Александр Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close