Желтухин Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1829
Киев