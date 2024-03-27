Майнбург Алексей Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайнбург Алексей Климентьевич

Майнбург Алексей Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Майнбург Климентий

Мать: Майнбург Любовь

Смерть
2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close