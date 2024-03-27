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Майнбург Алексей Климентьевич
Майнбург Алексей Климентьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
2008
Пол
Мужской
Отец
Майнбург Климентий
Мать
Майнбург (Горовацкая) Любовь
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Майнбург Климентий
Мать:
Майнбург Любовь
Смерть
2008
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