Петров Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Петров Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно