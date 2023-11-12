Петров Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Владимир Николаевич

Петров Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Петров Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.