Рузметова (Жугель) Люмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузметова (Жугель) Люмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1955

Дата смерти

18.07.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.07.2015

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