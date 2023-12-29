(Дорохова) Агрипина Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тужиков Андрей Макаров
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1881
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-YBBB
Рождение ребёнка
10.11.1881
Отец ребёнка: Тужиков Андрей Макаров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-C7KK
Рождение ребёнка
1883
Сын: Тужиков Иван Андреев
Отец ребёнка: Тужиков Андрей Макаров
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Тужиков Андрей Макаров
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Тужиков Андрей Макаров
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Тужиков Андрей Макаров
Смерть
Неизвестно