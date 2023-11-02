Ярош Козма Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Козма Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ярош Григорий Перович

Мать: Ярош Наталья

Смерть
Неизвестно
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