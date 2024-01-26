Баумгартен Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Петергоф, Петергофский уезд
генерал-майор; командующий военно-учебных гимназий (1870 г. РГИА. Ф. 482. Оп. 9. Д. 226) военный инженер генерал-майор; Управляющий Петергофским дворцовым правлением (1872 г.РГИА. Ф. 490. Оп.2. Д.38... Показать все