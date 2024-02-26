Марья Николаева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Николаева (Вна)

Марья Николаева (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Николай Алексеев (Ич)

Мать: Марья Васильева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Копылево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.