Ошурков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшурков Александр

Ошурков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошурков Степан Александрович

Мать ребёнка: Ошуркова (Гилева) Екатерина Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1939

Сын: Василий Александрович

Мать ребёнка: Ошуркова (Гилева) Екатерина Герасимовна

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