Ошурков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошурков Степан Александрович
Мать ребёнка: Ошуркова (Гилева) Екатерина Герасимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1939
Мать ребёнка: Ошуркова (Гилева) Екатерина Герасимовна