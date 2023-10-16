Рютиков Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рютиков Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рютиков Евгений

Мать ребёнка: не указана

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