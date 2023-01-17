Цапко Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦапко Антон Иванович

Цапко Антон Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1900 ст.

Сын: Цапко Николай Антонович

Мать ребёнка: Цапко Мария Петровна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Пушкино, Советский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цапко Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close