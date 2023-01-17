Сук Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?
Отец: Кононов Георгий
Мать: Кононова Дарья
Рождение ребёнка
29.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сук Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сук Вячеслав
Рассвет, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сук Вячеслав
Смерть
Неизвестно