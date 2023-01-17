Сук Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сук Мария Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?

Отец: Кононов Георгий

Мать: Кононова Дарья

Рождение ребёнка
29.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сук Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сук Вячеслав

Рассвет, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сук Вячеслав

Смерть
Неизвестно
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