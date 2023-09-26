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(Денисенко) Ирина?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Денисенко Петр

Мать: Анна

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